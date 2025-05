Campinas lidera mercado de loteamentos no estado

A região de Campinas foi destaque absoluto no setor de loteamentos residenciais em 2024, registrando o maior número de lançamentos e o maior volume de vendas do estado de São Paulo, segundo a 10ª edição do Anuário do Mercado Imobiliário.

O estudo, divulgado pelo Secovi-SP, em parceria com a Aelo e a Brain Inteligência Estratégica, aponta que a região lançou 18,3 mil lotes, com um Valor Global Lançado (VGL) de R$ 4,327 bilhões, liderando entre 81 municípios avaliados. Já as vendas somaram 17,7 mil unidades, com Valor Global de Vendas (VGV) de R$ 4,144 bilhões, também o maior volume do estado.

“Campinas tem protagonizado o desenvolvimento imobiliário no Estado com um mercado muito pujante”, avalia Kelma Camargo, diretora regional do Secovi-SP, que ainda destaca o crescimento de 22,8% em lançamentos de imóveis em relação a 2023.