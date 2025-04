Número de pacientes que largaram o cigarro cresce 54% em Campinas

Em 2024, 1.211 moradores de Campinas superaram o vício do cigarro comum com apoio dos grupos antitabagismo da rede municipal de saúde. O número representa um avanço expressivo de 54,4% em relação ao ano anterior, quando 784 pacientes conseguiram abandonar o hábito. Os dados reforçam a eficácia da estratégia adotada pela Secretaria de Saúde, que também atua agora contra o crescente uso do cigarro eletrônico, especialmente entre os jovens.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Atualmente, 49 grupos antitabagismo estão ativos nos centros de saúde da cidade, sendo que cinco deles foram implantados só neste ano. O crescimento da estrutura foi de 36,1% desde 2023, quando havia 36 unidades com esse tipo de atendimento. A expansão, segundo a pasta, é resposta à popularização dos dispositivos eletrônicos para fumar, proibidos no Brasil desde 2009 pela Anvisa, mas ainda amplamente utilizados.

A coordenadora da Área Técnica de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Saúde, Vivian Cristina Matias de Oliveira Nunes, alerta que o consumo de cigarro eletrônico preocupa tanto quanto o cigarro tradicional. “Estudos recentes mostram que aqueles que nunca fumaram cigarros comuns, mas usam DEF [dispositivos eletrônicos para fumar], têm em média um risco 300% maior de começarem a usar e se tornarem fumantes regulares de cigarros”, afirmou.