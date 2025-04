Caminhada de 3 km movimenta a Lagoa do Taquaral

A Lagoa do Taquaral será palco de uma caminhada aberta ao público neste domingo (27), com concentração a partir das 8h na Praça dos Elefantes, próximo ao portão principal do parque. O percurso de 3 quilômetros pela trilha interna é parte da programação especial em alusão ao Dia Mundial da Saúde.

Antes da largada, os participantes serão convidados para uma aula de alongamento coletivo. Ao final da atividade, haverá oferta de sessões de quick massage, reflexologia, distribuição de frutas e água. Os 100 primeiros que chegarem ao local também receberão um kit com camiseta, viseira, sacochila, squeeze e protetor solar.

A ação da Unimed Campinas tem como objetivo estimular hábitos saudáveis, o autocuidado e o contato com atividades ao ar livre, em um dos principais espaços públicos de lazer de Campinas. A participação é gratuita e não exige inscrição prévia.