Feira Hippie Itinerante chega a Sousas com atrações para família

O Distrito de Sousas será palco, nesta quinta-feira (24), da 2ª edição da Feira Hippie Itinerante de 2025. O evento ocorre das 16h às 22h, na Praça Beira-Rio, e reúne artesanato autoral, moda alternativa, música ao vivo, gastronomia variada e atividades para o público infantil. A entrada é gratuita.

Criada para levar a tradicional Feira Hippie de Campinas a diferentes bairros da cidade, a iniciativa surgiu em 2023, no marco dos 50 anos do evento original, com o objetivo de descentralizar o acesso e ampliar a participação da população. A edição em Sousas contará com entre 40 e 45 expositores, oferecendo produtos artesanais e autorais em diversos segmentos.

A programação musical inclui show da dupla sertaneja Luan e Silvano e uma apresentação de forró. O espaço contará ainda com estrutura de banheiros químicos, estacionamento nas ruas do entorno e uma praça de alimentação com culinária mexicana, italiana, japonesa, pratos à base de milho, pastéis e comidas regionais.