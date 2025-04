Colisão entre carro e ônibus deixa ferido na Dom Pedro I

Um acidente envolvendo um carro e um ônibus mobilizou equipes de resgate na noite de domingo (20), na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), em Atibaia. A colisão ocorreu por volta das 23h, na altura do km 87,6, no sentido capital.

De acordo com a concessionária Rota das Bandeiras, o motorista de um VW Gol colidiu na traseira de um ônibus Marcopolo que seguia à frente. Ele sofreu ferimentos leves e foi atendido no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os 31 ocupantes do ônibus não se feriram, segundo relatório das equipes de resgate.

Após a batida, o carro ficou imobilizado na faixa 2, enquanto o ônibus foi levado até uma alça de retorno nas proximidades. O trânsito precisou ser parcialmente interditado para atendimento da ocorrência e remoção dos veículos, com liberação total da via por volta da 1h30 da madrugada desta segunda-feira (21).