Tratorista tenta matar colega de quarto com golpes de pá

Um tratorista de 57 anos foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Estiva Gerbi, acusado de tentar matar um colega de quarto com golpes de pá. O crime aconteceu na tarde de terça-feira (16), no bairro Jardim Lude, e foi registrado no plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ).

Segundo informações da corporação, os dois homens dividem o mesmo imóvel, em quartos alugados, e teriam se desentendido antes da agressão. A vítima, de 62 anos, foi encontrada pelos agentes com um corte profundo no braço esquerdo e bastante sangramento. Ele relatou que foi atacado com uma pá durante a discussão.

O autor da agressão foi localizado em seu quarto, aparentemente embriagado ou sob efeito de entorpecentes, e não resistiu à abordagem. Diante dos elementos e da gravidade do ataque, a autoridade policial responsável pelo caso entendeu que se tratava de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, e confirmou a prisão em flagrante.