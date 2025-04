Homem é preso após estrangular e tentar matar a companheira

Segundo o relato registrado no Boletim de Ocorrência, a vítima contou que o agressor a enforcou até que perdesse a consciência, chegando a ser levantada contra a parede antes de desmaiar.

Um homem foi preso em flagrante em Mogi Guaçu (SP) após tentar estrangular e matar a companheira na noite de sexta-feira (18). De acordo com a vítima, o casal mantinha um relacionamento havia cerca de quatro meses e, nesse período, ela já havia sido agredida outras vezes.

Quando recuperou os sentidos, a mulher estava caída no chão, e o homem teria recomeçado as tentativas de estrangulamento. Em um momento de descuido do agressor, ela conseguiu se soltar, agarrou-se à grade da janela e pediu ajuda à vizinha, que chamou a polícia.

O suspeito foi localizado em um bar próximo à casa e, mesmo detido, continuou a ameaçar a vítima, afirmando que ela “iria ver” e que “isso não vai ficar assim”. Na delegacia, as ameaças foram repetidas.

Durante o depoimento, o homem negou ter agredido a mulher e afirmou que o casal havia discutido após o consumo de bebida alcoólica. Ele acabou autuado por tentativa de feminicídio e ameaça.