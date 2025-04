Dupla é presa após tentar invadir penitenciária em Hortolândia

Dois suspeitos foram presos após tentarem invadir a Penitenciária II de Hortolândia (SP), carregando uma grande quantidade de aparelhos eletrônicos. O caso ocorreu na madrugada do último dia 15, mas só foi divulgado neste sábado (19) pela SAP (Secretaria de Administração Penitenciária).

De acordo com a SAP, os homens foram flagrados no momento em que tentavam escalar o muro da unidade prisional. Um policial penal percebeu a movimentação e interveio, com o suporte da equipe de vigilância, conseguindo impedir a ação e realizar a detenção dos envolvidos.

Durante a abordagem, foram encontrados com os suspeitos 35 celulares, além de acessórios como carregadores, cabos, chips, fones de ouvido, tomadas e até um alicate de corte.