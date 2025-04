Idoso de 75 anos é preso com 33 tijolos de maconha em Campinas

A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 75 anos por tráfico de drogas no bairro Vila Marieta, em Campinas, na tarde desta sexta-feira (18). Mais de 18 quilos de maconha foram apreendidos na casa do suspeito, divididos em 33 tijolos prensados e porções fracionadas, segundo boletim de ocorrência registrado no 1º Distrito Policial.

A prisão foi feita após denúncia recebida em uma abordagem anterior no Residencial Gênesis, na região da Capadócia. De acordo com os policiais militares Felipe de Oliveira Belo e Renan Rodrigues Cavalcante, o homem inicialmente negou envolvimento com o tráfico, mas autorizou a entrada da equipe em sua residência.

Dentro do imóvel, os agentes sentiram forte odor de maconha e encontraram a droga escondida em um armário, além de uma balança de precisão e um aparelho celular. Ao ser questionado, Valdomiro afirmou que estava apenas guardando os entorpecentes a pedido de um conhecido, sem receber qualquer pagamento.