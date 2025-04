Acidente entre ônibus e carro deixa 4 feridos na Moraes Salles

Um acidente entre um ônibus do transporte coletivo e um carro de aplicativo deixou quatro pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (18) no Centro de Campinas. As informações são do Portal G1 Campinas. A colisão ocorreu por volta das 7h40, no cruzamento da Avenida Moraes Salles com a Rua Luzitana, segundo a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec).

Entre os feridos estão um homem e uma mulher que estavam no carro, ambos levados ao Hospital Mário Gatti. Duas passageiras do ônibus também precisaram de atendimento e foram encaminhadas ao Pronto-Socorro São José. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas.

Equipes da Emdec, Corpo de Bombeiros e Samu atuaram no atendimento. Os agentes de trânsito permaneceram no local até cerca das 9h, orientando o tráfego e registrando a ocorrência. As causas do acidente ainda serão apuradas.