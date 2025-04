Engavetamento causa 13 km de lentidão na Dom Pedro em Valinhos

Um engavetamento envolvendo três carros de passeio provocou 13 quilômetros de congestionamento na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), na altura do km 115, em Valinhos, na manhã desta sexta-feira (18). Apesar do impacto entre os veículos, onze pessoas recusaram atendimento médico no local, segundo a concessionária Rota das Bandeiras.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O acidente ocorreu por volta das 3h10, no sentido Sul da rodovia. De acordo com a apuração feita no trecho, um GM Vectra bateu na traseira de um Ford Ka, que colidiu em seguida contra um VW Santana. Os veículos permaneceram sobre a faixa de rolamento e causaram a interdição total da pista por aproximadamente 40 minutos. Nesse período, o tráfego foi desviado para o acostamento.

O congestionamento se estendeu entre os kms 128 e 115. A liberação total da via ocorreu às 8h28, após a remoção dos veículos com apoio do guincho da concessionária.