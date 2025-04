Parques e praças oferecem lazer no feriado em Campinas

Campinas oferece opções gratuitas de lazer ao ar livre para quem permanece na cidade durante o feriado prolongado da Páscoa e de Tiradentes. A programação inclui funcionamento de parques, bosques e praças de esporte em horários específicos.

A Lagoa do Taquaral, maior parque urbano da cidade, permanece aberta todos os dias, das 6h às 21h, com estrutura para caminhada, esportes, lazer infantil e atrações como planetário e museu. Já o Bosque dos Jequitibás, no Centro, funcionará normalmente até segunda-feira (21), das 6h às 18h, e será fechado para manutenção na terça-feira (22).

A Pedreira do Chapadão funciona das 6h às 21h, com pistas de caminhada e espaços de lazer. O Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim, maior área verde da cidade, opera das 6h às 18h, com estrutura para atividades físicas e eventos.