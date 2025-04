Jovem de 20 anos é agredida pelo namorado na Vila Satúrnia

Uma jovem de 20 anos foi agredida, ameaçada e ofendida pelo próprio namorado na noite desta quarta-feira (16), em Campinas. O caso aconteceu por volta das 23h na residência do casal, localizada na Vila Satúrnia, e foi registrado como violência doméstica com base na Lei Maria da Penha.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima deu entrada no Hospital Mário Gatti com lesões nos braços e na cabeça. Ela relatou ter sido espancada pelo companheiro, de 28 anos, com quem mantinha um relacionamento amoroso. Testemunhas disseram à Polícia Militar que flagraram o momento em que o homem esganava a vítima.

Higor confirmou à PM que houve discussão, mas alegou que apenas tentou “contê-la” após a jovem ficar nervosa e quebrar objetos dentro de casa. A versão foi desmentida pela vítima, que afirmou ter sido xingada, ameaçada e agredida fisicamente.