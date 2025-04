Senac promove Semana de Leitura com programação em oito cidades

Na Região de Campinas , participam as unidades de Campinas, Piracicaba, Americana, Limeira, Itapira, Mogi Guaçu, Rio Claro e o Centro Universitário Senac - Águas de São Pedro . A programação inclui feira de troca de livros e gibis, oficinas, exposições, rodas de conversa, encontros com autores e experiências sensoriais , como a integração entre literatura e aromaterapia.

O Senac São Paulo realiza, entre os dias 22 e 26 de abril , a 10ª edição da Semana Senac de Leitura , com o tema “Cultura e convivência: a biblioteca além dos livros” . Gratuito e aberto ao público, o evento propõe ampliar o papel das bibliotecas como espaços de cultura, diálogo e aprendizado coletivo, com atividades em todas as unidades do Estado .

Em Campinas, o escritor Stênio Gardel participa de um bate-papo sobre narrativas nordestinas no dia 26. Já em Americana, haverá encontro do Clube do Livro #LeiaMulheres com debate sobre a obra “Felizes por Enquanto”, de Geni Núñez. Em Piracicaba, o destaque é uma oficina de quadrinhos com Caio YO, enquanto Mogi Guaçu sedia um workshop interativo de culinária brasileira.

Itapira e Limeira promovem exposições temáticas ligadas à cultura pop e à experiência sensorial da leitura, respectivamente. Em Rio Claro, o foco será a escrita criativa, com a escritora Natalia Carmelo, e, em Águas de São Pedro, o bate-papo com a autora Ana Holanda promete emocionar o público ao tratar da relação entre comida e afeto.

As ações reforçam a proposta do Senac de valorizar o livro como ponto de partida para a vivência cultural. A programação completa e as inscrições estão disponíveis no site eventos.sp.senac.br.