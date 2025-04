Campinas chega a 21,6 mil casos de dengue e três mortes no ano

Campinas ultrapassou os 21 mil casos confirmados de dengue em 2025, conforme divulgado no 15º Alerta Arboviroses, publicado nesta quinta-feira (17) pela Secretaria Municipal de Saúde. Desde 1º de janeiro, foram registrados 21.672 casos da doença e três mortes.

O alerta desta semana aponta 18 bairros da cidade com alto risco de transmissão, o que intensifica a preocupação das autoridades de saúde com a propagação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.

Entre as regiões mais afetadas estão bairros de todas as regiões da cidade, com destaque para: