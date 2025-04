Setor de alimentação projeta alta nas vendas com feriadão

Sete em cada dez empresários de bares e restaurantes da Região Metropolitana de Campinas (RMC) acreditam que o feriado prolongado vai impulsionar o faturamento, segundo pesquisa divulgada em março pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). Para 40% dos entrevistados, o crescimento esperado nas vendas varia entre 5% e 20% em relação ao mesmo período do ano passado.

Apesar do otimismo para a Sexta Santa e Tiradentes, os dados mostram dificuldades persistentes no setor. Em fevereiro, 30% dos estabelecimentos fecharam no prejuízo, o mesmo percentual que registrou lucro. Outros 39% conseguiram equilibrar as contas, mas o cenário representa piora em relação a janeiro, quando o número de empresas lucrativas era maior (36%) e os prejuízos atingiam apenas 25%.

“É natural que o faturamento tenha sofrido queda em relação a janeiro, um mês tradicionalmente positivo para o setor”, afirmou André Mandetta, presidente da Abrasel Regional Campinas. Ele reforça que datas estratégicas como Carnaval, Páscoa, Dia das Mães e Dia dos Namorados são cruciais para a recuperação financeira das empresas.