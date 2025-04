Feriadão deve movimentar 190 mil passageiros em Viracopos

Durante o período, estão previstos 1.862 pousos e decolagens , considerando apenas os voos comerciais de passageiros. Entre as datas com maior volume de embarques e desembarques , destacam-se:

Entre os destinos nacionais mais procurados estão capitais do Nordeste, Centro-Oeste e Norte, além de Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e Vitória. Já no setor internacional, estão programadas 184 operações entre chegadas e partidas ao longo dos seis dias de feriado.

A administração do aeroporto recomenda que os passageiros cheguem com antecedência mínima de 2 horas para voos nacionais e 3 horas para voos internacionais, além de verificar eventuais alterações nos horários com as companhias aéreas.