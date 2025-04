Ladrão é preso após roubo de carros em estacionamento do Cambuí

A Polícia Civil de Campinas prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (16) , um jovem, de 18 anos , suspeito de envolvimento no roubo de quatro veículos ocorrido em um estacionamento na Rua Antônio Lapa , no bairro Cambuí . O crime foi praticado com uso de arma de fogo por um grupo de cinco assaltantes.

Durante o interrogatório, o suspeito afirmou que havia apenas pegado uma carona. No entanto, uma das vítimas o reconheceu como o motorista do HB20 que deixava o local do crime. Com ele, a polícia encontrou uma touca, uma luva e um boné, possivelmente usados na ação.

O manobrista do estacionamento, que presenciou o assalto, recusou-se a ir à delegacia por medo de retaliações. A investigação aponta também outro envolvido que ainda não foi localizado. Imagens de segurança e dados do sistema “Muralha” ajudaram a identificar os suspeitos.

O jovem foi encaminhado à Cadeia Pública anexa ao 2º DP, onde aguardará audiência de custódia. Ele responderá por roubo de veículo com concurso de pessoas e uso de arma de fogo, além de receptação de bens roubados. As investigações continuam para localizar os demais integrantes da quadrilha.