Campinas recebe Roda de Capoeira Angola nesta quinta-feira

O Ponto de Cultura Espaço Arte Africana recebe, nesta quinta-feira (17), o Mestre Arnaud para uma vivência especial de Capoeira Angola, com entrada gratuita e aberta ao público. O encontro será realizado às 19h30, na sede do espaço, localizada na Avenida Luis Smanio, 190, no Jardim Chapadão, em Campinas.

Reconhecido internacionalmente, Mestre Arnaud é uma das principais referências contemporâneas da Capoeira Angola e conduz o evento com base na tradição oral, na musicalidade e nos rituais da cultura afro-brasileira. A roda terá coordenação do Professor Tartaruga e do Contramestre Fernando, do Grupo de Capoeira Angola Ferro Dobrado.

A atividade inclui aulas práticas, rodas de conversa, cantigas, toques de berimbau e reflexões sobre ancestralidade e resistência. O objetivo é proporcionar uma imersão nos fundamentos históricos, filosóficos e corporais dessa expressão cultural.