PM realiza buscas e encontra procurado por estupro em Mogi Mirim

A Polícia Militar prendeu na quarta-feira (16) um homem procurado pela Justiça pelo crime de estupro, em Mogi Mirim. Ele foi localizado em frente à própria residência, no bairro Parque das Laranjeiras, e não apresentou resistência à abordagem.

De acordo com informações da PM, os agentes realizavam patrulhamento com base em um mandado de prisão expedido contra o suspeito, identificado como M.S.O., quando o encontraram em via pública. A abordagem confirmou sua identidade e a pendência judicial.

O homem foi conduzido ao plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a ocorrência foi registrada. Ele foi encaminhado à cadeia e permanecerá preso à disposição da Justiça.