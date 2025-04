Campinas lança plano contra desastres até 2030

A Prefeitura de Campinas lançou nesta quarta-feira (16) o Plano Local de Resiliência e Redução de Risco de Desastre 2024-2030, documento que traça diretrizes para enfrentar eventos climáticos extremos e prevenir desastres. A proposta foi elaborada com base na metodologia da ONU, por meio da UNDRR (Escritório das Nações Unidas para Redução do Risco de Desastres), e representa um avanço na organização das políticas públicas de resiliência.

O plano foi apresentado durante solenidade na Sala Azul do Paço Municipal e tem como base o Scorecard, ferramenta de autoavaliação que permite identificar lacunas e fragilidades nas políticas públicas de diversos setores. Segundo a coordenadora Heloisa Fagundes, o trabalho mapeou 92 projetos, sendo que 62 estão em andamento e 31 já foram concluídos.

Entre as medidas destacadas estão a inclusão de pessoas com deficiência em situações de desastre, com acessibilidade por meio do Acessa Libras, e a integração das áreas de saúde humana, animal e ambiental no conceito de “saúde única”.