Campinas registra alta pela procura da vacina contra a gripe

A campanha de vacinação contra a gripe em Campinas imunizou 41.936 pessoas entre os dias 7 e 12 de abril, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. O número representa um aumento de 51% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram aplicadas 27.778 doses.

Idosos lideram a adesão, com 30.735 doses aplicadas e cobertura de 14%. Já entre as crianças de 6 meses a 5 anos, a cobertura é de apenas 2% (1.719 doses). Gestantes somam 563 imunizações, o equivalente a 6% do público-alvo.

“É fundamental que todas as pessoas elegíveis para receber a vacina procurem o centro de saúde o quanto antes para garantir a sua proteção”, afirmou Chaúla Vizelli, coordenadora do Programa de Imunização.