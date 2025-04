Viracopos demite pastor após se masturbar na frente de mulheres

O Aeroporto Internacional de Viracopos , em Campinas, demitiu Renan Alves Zani . Ele é acusado de se masturbar na frente de duas mulheres na via pública no bairro da Saúde, Zona Sul de São Paulo , na noite do último domingo (13).

Segundo a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, que administra o terminal, "assim que tomou conhecimento dos fatos nesta terça-feira (15/04), adotou todas as medidas internas para apuração do caso e decidiu pela rescisão do contrato de trabalho do empregado".