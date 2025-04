Banheiros públicos do Centro de Campinas são fechados por 10 dias

Os banheiros públicos da Praça Rui Barbosa, no Centro de Campinas, foram interditados nesta terça-feira (15) para reparos estruturais, após mais um episódio de vandalismo. De acordo com a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, a previsão é que o espaço permaneça fechado por até 10 dias. Durante o período, a população poderá utilizar banheiros químicos instalados no local, disponíveis 24 horas por dia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a Prefeitura, vasos e mictórios foram quebrados, peças foram danificadas e roupas foram jogadas dentro da tubulação, causando entupimentos. “Quando não é possível desobstruir, temos que quebrar o piso para trocar a tubulação e depois refazê-lo”, afirmou o diretor da pasta, Eduardo Jarava.

Inaugurados em dezembro de 2019, os sanitários foram construídos em contêineres metálicos, com estruturas feminina, masculina e acessível, além de lavabos e cercamento da área. O local funciona diariamente das 6h às 20h, mas terá o atendimento suspenso enquanto durar a manutenção.