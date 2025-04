Oposição cobra explicações após queda de laje em unidade de saúde

A queda da laje externa do Centro de Saúde Sirius Cosmos, no distrito do Campo Grande, em Campinas, provocou forte reação da oposição na Câmara Municipal. A unidade, inaugurada há pouco mais de um ano, foi interditada nesta terça-feira (15) após o colapso da estrutura que sustentava os aparelhos de ar-condicionado. O incidente não deixou feridos, mas gerou críticas à qualidade da obra entregue pela atual gestão.

A vereadora Paolla Miguel (PT) usou as redes sociais para denunciar o ocorrido e cobrou responsabilização. “Parte da laje do prédio do Centro de Saúde do Residencial Sirius Cosmos veio abaixo nesta manhã, colocando em risco a população que era atendida e os servidores que trabalham no local”, escreveu. Paolla também questionou o discurso do prefeito Dário Saadi (Republicanos), que anunciou que vai processar a empresa responsável pela construção. “E quanto à qualidade da obra? E os materiais utilizados? Por que um prédio novo desaba desse jeito? Isso não pode ficar sem respostas”, afirmou.

O vereador Vini Oliveira (Cidadania), segundo mais votado nas eleições de 2024, esteve no local e publicou um vídeo em que ironiza os investimentos da Prefeitura. “O seu dinheiro está sendo muito bem gasto. Os dois bilhões do Orçamento. É até perigoso ficar aqui”, declarou.