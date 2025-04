Coleta de exames será parcialmente suspensa em Campinas

A Prefeitura de Campinas vai suspender temporariamente parte do serviço de coleta de exames laboratoriais de sangue nos centros de saúde a partir desta quinta-feira (17), véspera do feriado da Paixão de Cristo. A medida faz parte do processo de modernização do Laboratório Municipal, que terá novos equipamentos a partir da próxima semana.

Durante o feriado prolongado, não haverá coleta de exames nos dias 18 (sexta) e 21 (segunda). A retomada ocorrerá na terça-feira (22), de forma parcial, com restrição a alguns tipos de testes.

Entre os dias 22 e 25 de abril e novamente de 28 a 30 de abril, os centros de saúde coletarão apenas: