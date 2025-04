Cruzamento do Jardim Ibirapuera recebe novos semáforos

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) colocou em operação, nesta quarta-feira (16), um novo conjunto semafórico no cruzamento da avenida Ibirapuera com a rua Pelicano, no Jardim Ibirapuera. O objetivo é melhorar a organização do tráfego no ponto de ligação com o Jardim Londres e reduzir o risco de acidentes.

Além da instalação dos semáforos, a Emdec executou a ampliação do canteiro central da avenida e implantou rampas de acessibilidade. O investimento foi de R$ 125 mil, com reforço na sinalização de solo, incluindo faixas de travessia para pedestres.

A operação será acompanhada por agentes de trânsito nos primeiros dias, para ajustes nos tempos semafóricos conforme o comportamento do tráfego. A avenida Ibirapuera também integra a Ciclofaixa Garcia–Londres, com 1,84 km, e o cruzamento recebe circulação de duas linhas de ônibus municipais (241 e 249).