Parque Científico da Unicamp bate recorde com R$ 129 milhões

O Parque Científico e Tecnológico da Unicamp e a Incubadora de Empresas de Base Tecnológica (Incamp) encerraram 2024 com resultados inéditos. Segundo o relatório anual divulgado pela Inova Unicamp, o ecossistema registrou faturamento de R$ 129 milhões, alta de 57% em comparação com o ano anterior. O número de empresas vinculadas saltou para 80, crescimento de 33,3%, com destaque para startups, que avançaram 52% e lideraram a expansão.

De acordo com Renato Lopes, diretor-executivo da Inova Unicamp, o desempenho é reflexo do ambiente colaborativo criado no parque. “O excelente resultado de 2024, o maior desde o início da série histórica registrada pela Inova, demonstra o sucesso das startups e das incubadas, beneficiadas pelo ambiente colaborativo e conectado do parque”, afirmou.

A expansão foi viabilizada pela modernização do prédio da Incamp e pela ampliação dos espaços disponíveis, o que garantiu 100% de ocupação nas instalações. Entre os 80 empreendimentos ativos, 35 são startups e 37 empresas incubadas ou em pré-incubação. Outros oito laboratórios de pesquisa e desenvolvimento também atuam no local, em parceria com a universidade.