Homem é condenado por ataque à casa do prefeito de Amparo

A Justiça de Amparo condenou a um ano e dois meses de detenção em regime semiaberto o homem acusado pelo ataque com rojões à casa do prefeito Carlos Alberto Martins (MDB), ocorrido em junho de 2021, durante o período de lockdown da pandemia da Covid-19. O crime foi enquadrado como exposição da vida e da saúde de outrem a perigo direto e iminente, conforme previsto no Código Penal.

Segundo a sentença, o réu lançou artefatos explosivos contra a residência do prefeito, no Parque do Sol, no meio da madrugada, enquanto o chefe do Executivo e sua família dormiam. A explosão provocou pânico, risco de incêndio e atingiu um carro na garagem.

A motivação do crime foi vingança pessoal pelo decreto que paralisou obras na cidade, o que teria causado prejuízo a ele, que atuava como pedreiro. Ele afirmou ter ingerido álcool e confessou que agiu a mando de um ex-patrão também citado nos autos. “Ele confessou a prática dos crimes e disse que agiu a mando”, registrou o juiz Fernando Leonardi Campanella, do Juizado Especial Cível e Criminal de Amparo.