Campinas lança licitação para construção de dois centros de saúde

A Prefeitura de Campinas publicou os avisos de licitação para a construção dos novos Centros de Saúde Village e Boa Esperança, com investimento total de R$ 11,8 milhões provenientes do PAC Seleções 2024, programa federal que contemplou os projetos em março do ano passado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Atualmente, Campinas conta com 68 centros de saúde espalhados pelas regiões urbanas e distritais. Com a entrega das novas unidades, o número subirá para 69, marcando a reabertura do CS Boa Esperança, que foi fechado em 2021. A nova estrutura será erguida na rua Presidente Bernardes, nº 1.622, no Jardim das Paineiras.

O CS Village, por sua vez, já funciona de forma provisória na avenida Francisco Cândido Xavier, 546, e com a conclusão do novo prédio, também será transferido definitivamente para um terreno na mesma via, sem número definido.

Detalhes das obras:

CS Boa Esperança:

Investimento: R$ 6,58 milhões

R$ 6,58 milhões Capacidade: 5 equipes de saúde da família e 5 de saúde bucal

5 equipes de saúde da família e 5 de saúde bucal População beneficiada: 17,5 mil moradores

CS Village: