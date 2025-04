Maurício Manieri anuncia show em Campinas no Dia dos Namorados

O cantor Maurício Manieri se apresenta em Campinas no dia 14 de junho, em um show especial pelo Dia dos Namorados. A apresentação será na Multi Arena, estrutura montada no Shopping Iguatemi, e os ingressos já estão à venda pela internet.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O artista traz para a cidade uma nova versão da turnê Classics Super Hits, que reúne sucessos da própria carreira e releituras de músicas nacionais e internacionais dos anos 70, 80 e 90. A proposta é celebrar o romantismo e embalar o público com um repertório repleto de canções nostálgicas e dançantes.

Conhecido por sua trajetória sólida na música pop romântica brasileira, Manieri promete uma noite voltada à celebração do amor, com produção de grande porte, voz marcante e clima intimista. O repertório do show inclui hits que marcaram gerações, com arranjos atualizados e energia contagiante.

O espetáculo em Campinas integra uma série de apresentações da nova turnê nacional, considerada pelo cantor como a “maior da carreira”. Ao longo dos anos, Manieri também colecionou parcerias com artistas como Ivete Sangalo, Chitãozinho & Xororó, Alexandre Pires, Daniel, Jota Quest, Seu Jorge, Paula Fernandes e Jon Secada.

Serviço

Show: Maurício Manieri – Classics Super Hits