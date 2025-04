Caminhão despeja entulho em terreno perto ao Rio Capivari

A Polícia Civil de Campinas prendeu em flagrante, na tarde desta quarta-feira (9), Paulo Sérgio de Carvalho, acusado de crime ambiental por despejar entulho e materiais recicláveis em um terreno baldio na Avenida Nelson Ferreira de Souza, no Jardim Marajó, nas proximidades do Rio Capivari. A ação ocorreu durante uma diligência da Operação ABRAN, conduzida por agentes do 9º Distrito Policial.

O descarte irregular foi interrompido no momento em que os policiais flagraram o caminhão despejando os resíduos no local. Segundo a polícia, os materiais colocam em risco o solo, a água e a saúde pública. Paulo alegou que não havia sinalização de proibição, mas foi autuado com base no artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais.

O caminhão da empresa Solução Com de Resíduos Plásticos EIRELI, com placas AEK0I23, foi apreendido e levado para a Administração Regional do Ouro Verde, onde o material será destinado corretamente. A perícia técnica esteve no local para avaliação da área impactada.

Foi arbitrada fiança de R$ 3 mil, que foi paga, e o suspeito foi liberado. O caso será encaminhado ao Ministério Público e segue em investigação.