Preço de itens da Páscoa varia até 74% em Campinas

Uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira (9) pelo Procon Campinas revelou grandes variações de preços entre os principais produtos de Páscoa em 2025. O levantamento comparou 96 itens — como ovos de chocolate, caixas de bombons, tabletes e colombas pascais — em sete estabelecimentos da cidade, e encontrou diferenças que chegam a 73,98%.

O maior índice foi registrado na bolacha recheada Amandita (Lacta, 200g), vendida por preços que variaram de R$ 11,49 a R$ 19,99. Em seguida, aparece a caixa de bombons Tortuguita Mix (134,5g), com variação de 66,74%, indo de R$ 8,99 a R$ 14,99. No caso dos ovos de Páscoa, a maior diferença foi de 56,53% no Diamante Negro (300g). Já as colombas pascais apresentaram oscilação de 11,77%.

Segundo o diretor do Procon, Paulo Giglio, a pesquisa oferece um parâmetro para que o consumidor compare preços e possa economizar nas compras. “É fundamental que o consumidor verifique os produtos que costuma comprar antes de ir às compras, para garantir os melhores preços dentro do orçamento familiar”, afirmou.

Além da pesquisa, o órgão publicou um informativo com dicas de consumo seguro para o período, como a verificação de rótulos, validade e certificação do Inmetro para produtos com brinquedos, e atenção ao armazenamento e rotulagem de pescados.

A pesquisa completa e o material de orientação estão disponíveis no site do Procon: https://procon.campinas.sp.gov.br/pesquisa-e-informativo-p-scoa-1.