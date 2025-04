Sinfônica fará concerto em celebração aos laços Brasil-Itália

A Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas (OSMC) apresenta neste sábado (12), às 20h, o concerto especial “Cantos do Sol e da Alma – Laços Brasil-Itália”, no Teatro Castro Mendes, com entrada gratuita e classificação livre. A regência será do maestro convidado Claudio Cohen, com participação da soprano Marly Montoni como solista.

O espetáculo celebra a conexão entre Brasil e Itália por meio da música e reúne obras consagradas da ópera internacional e do repertório nacional. No programa, estão peças como “Casta Diva” da ópera Norma, de Vincenzo Bellini, e trechos de Guilherme Tell, La Cenerentola e La forza del destino, de compositores como Rossini e Verdi.

Do lado brasileiro, o destaque é para o maestro Carlos Gomes, com interpretações de suas principais óperas, incluindo Lo Schiavo, Maria Tudor e Fosca, com trechos como “Come serenamente”, “O Ciel di Parahyba” e “Qual Orrible Peccato”.