GM se fere em acidente de moto na Avenida Aquidabã

Um guarda municipal de Campinas ficou ferido em um acidente de trânsito na manhã de quarta-feira (9), na Avenida Aquidabã, região central da cidade. Segundo a Guarda Municipal (GM), ele integrava uma equipe com três agentes que estavam em deslocamento com motocicletas quando ocorreu a colisão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e levou o agente ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, onde ele recebeu os primeiros atendimentos. De acordo com informações preliminares, o guarda não corre risco de morte.

As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas. O caso foi levado e registrado no plantão do 1º Distrito Policial, responsável pela área central de Campinas.