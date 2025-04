Baep recupera duas motos furtadas e prende homem por receptação

Policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) recuperaram, na noite de quarta-feira (9), duas motocicletas furtadas e prenderam um homem suspeito de receptação. A ocorrência foi registrada no plantão da 2ª Delegacia Seccional de Campinas.

Durante patrulhamento em área do 47º BPM-I (Batalhão da Polícia Militar do Interior), os agentes localizaram as motos no interior de uma residência. O dono do imóvel foi preso no local e não apresentou justificativa para a posse dos veículos com queixa de furto.

Após o registro, o suspeito foi encaminhado à cadeia anexa ao 2º Distrito Policial, onde permanece preso à disposição da Justiça. As motocicletas foram apreendidas e passarão por perícia antes da devolução aos proprietários.