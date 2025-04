Vândalos destroem alambrado e jogam lixo em piscina no Jd. Eulina

A Praça de Esportes Salvador Lombardi Neto, no Jardim Eulina, em Campinas, foi alvo de vandalismo na madrugada desta quarta-feira (9). De acordo com a Prefeitura, vândalos destruíram parte do alambrado e jogaram lixo na área da piscina do espaço público, que precisou passar por limpeza e tratamento emergencial da água.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Equipes da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer realizam os reparos no alambrado e continuam o trabalho de recuperação do local. Apesar dos danos, a praça segue aberta para atividades regulares.

A Guarda Municipal anunciou que vai intensificar as rondas na região. Durante o dia, o espaço já conta com vigilância presencial.