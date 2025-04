Colisão entre caminhões bloqueia D. Pedro I e deixa 3 feridos

Uma colisão traseira envolvendo dois caminhões causou a interdição parcial da Rodovia D. Pedro I (SP-065) na tarde desta quarta-feira (9), em Itatiba, no km 94, sentido Sul (Jacareí). O acidente ocorreu por volta das 14h15, e, até o momento, a faixa 1 e o acostamento permanecem bloqueados.

Segundo informações da concessionária Rota das Bandeiras, a ocorrência provocou congestionamento de 3 km, entre os km 97 e 94, com tráfego comprometido na pista dupla.

A colisão deixou três pessoas feridas: uma em estado grave e duas com ferimentos leves.

As condições climáticas eram boas no momento do acidente. Não houve derramamento de material ou envolvimento de cargas perigosas.

As equipes da concessionária permanecem no local, e não há previsão para liberação total da pista.