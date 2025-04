Região do Campo Belo recebe plantio de 6,7 mil mudas de árvores

Uma área de mais de 40 mil metros quadrados próxima ao Jardim Campo Belo, em Campinas, começou a ser recuperada com o plantio de 6.755 mudas de espécies nativas da região. A ação, promovida pela Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Seclimas), integra compromissos de compensação ambiental de empreendimentos imobiliários da cidade e foi vistoriada nesta terça-feira (8).

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Localizada nas proximidades do Aeroporto de Viracopos, a área é considerada estratégica do ponto de vista ambiental, por abranger as microbacias do Ribeirão Viracopos e do trecho Leste do Rio Capivari — zonas classificadas como prioritárias para preservação no Plano Municipal de Recursos Hídricos e que integram áreas de mananciais que abastecem Indaiatuba.

Antes degradado e ocupado por pastagens, o terreno está sendo restaurado com vegetação nativa, incluindo espécies como ipês, guapuruvus, ingás e aroeira-pimenteira. O espaço também contempla Áreas de Preservação Permanente (APPs), como as margens do Ribeirão Viracopos e afluentes do Capivari.

Segundo o secretário Braz Adegas Júnior, o reflorestamento contribui diretamente para a qualidade ambiental da região. “Essas áreas passam a oferecer serviços ecossistêmicos essenciais, como sequestro de carbono, melhoria da qualidade do ar, controle de enchentes, equilíbrio hídrico e proteção da biodiversidade”, afirmou.

A ação integra os Termos de Compromisso Ambiental (TCA) assinados entre o município e empresas, e está inserida na estratégia de sustentabilidade e resiliência climática da cidade. O plantio também reforça o papel das regiões periféricas na recuperação ambiental urbana e na proteção dos recursos hídricos da metrópole.