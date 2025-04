Patinetes são deixados em calçadas e até em frente a garagem

O uso indevido de patinetes elétricos compartilhados tem gerado reclamações em bairros da região central de Campinas, como Bosque e Taquaral. Os equipamentos, cada vez mais comuns como alternativa de transporte, vêm sendo deixados de forma irregular em calçadas e até em frente a garagens, dificultando a mobilidade de pedestres e demonstrando falta de respeito e consciência por parte de alguns usuários.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Na região do Bosque, um pai que passeava com o filho precisou sair da calçada e passar pelo gramado por conta de dois patinetes deixados atravessados no meio do caminho. "A calçada já está toda irregular, e agora ainda temos que desviar de patinete largado de qualquer jeito. Com carrinho de bebê é impossível passar sem sair da calçada", reclamou o morador Rubens Souza.

Em outro flagrante no mesmo bairro, a cena foi ainda mais absurda: um patinete foi deixado bem na frente do portão de uma garagem residencial. Nenhum morador foi encontrado, mas os transeuntes demonstravam indignação com o cenário. “Dava para ter deixado na frente do muro, mas parece que a pessoa fez questão de colocar bem na frente do portão. Não dá para acreditar numa coisa dessas”, comentou um Selma Oliveira que passava pelo local no momento do registro.

Tentativa de conscientizar

A Prefeitura de Campinas reconhece que o uso incorreto dos patinetes tem gerado incômodo e já realizou ações educativas para conscientizar os usuários. A Emdec fez abordagens informativas nas regiões onde há mais registros de uso inadequado.

Atualmente, a operação dos patinetes é feita pela empresa Jet, credenciada junto à Emdec. O uso é permitido em ciclovias, ciclofaixas e vias com velocidade de até 40 km/h, e o tráfego em calçadas deve respeitar o limite de 6 km/h. Ainda que o uso de capacete não seja obrigatório, a recomendação oficial é para que ele seja utilizado por segurança.

Apesar de muitos ainda tratarem o equipamento como um brinquedo, o patinete é um meio de transporte regulamentado, que só pode ser utilizado por maiores de 18 anos, individualmente e sem transporte de passageiros ou cargas. A condução sob efeito de álcool também é proibida por lei.

A resposta da EMDEC

A Divisão de Educação para a Mobilidade, da Emdec, realizou ações educativas para orientar e reforçar atitudes seguras dos usuários, nos dias 16, 25, 26 e 30 de março. No total, as abordagens realizadas no Centro de Convivência e no entorno do Parque Portugal (Lagoa do Taquaral) atingiram 385 pessoas.

Além disso, a empresa Jet, credenciada para operar o serviço, também havia realizado quatro edições da Escola de Direção Segura, um evento deles para a orientação dos usuários, até o dia 11 de março. De qualquer maneira, a Emdec continua acompanhando rotineiramente a operação desse modal de micromobilidade e, pode voltar com as ações educativas, caso necessário.

Em relação ao estacionamento irregular dos veículos, a orientação é que, a população registre a reclamação nos canais oficiais da Emdec, para que possamos tomar das medidas necessárias junto à empresa. Por contrato, eles devem recolher os patinetes deixados fora das estações.