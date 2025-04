Idoso morre de gripe em Campinas; cidade tem 27 casos da doença

Campinas confirmou a primeira morte por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada por influenza neste ano. A vítima, um homem de 65 anos com comorbidades, morreu no dia 28 de março e foi atendido na rede privada de saúde. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (9) pela Secretaria Municipal de Saúde.

Entre 1º de janeiro e 31 de março, foram registrados 27 casos de SRAG por gripe, com uma morte. No mesmo período de 2024, foram 34 casos e dois óbitos. Ao longo de todo o ano passado, a cidade somou 341 casos e 31 mortes por SRAG.

Com a chegada da campanha anual de imunização, a Secretaria reforça o apelo à vacinação contra a gripe, que teve início na última segunda-feira (7) e ocorre nos 68 centros de saúde da cidade. Não é necessário agendamento – basta levar documento com foto e, se possível, a caderneta de vacinação. Os endereços e horários estão disponíveis em vacina.campinas.sp.gov.br/vacinas/gripe.

Neste ano, o imunizante protege contra os vírus influenza A (H1N1 e H3N2) e B. Crianças que forem vacinadas pela primeira vez devem receber duas doses, com intervalo de 30 dias. “A vacina é segura e ajuda a preservar vidas. É a melhor forma de evitar sintomas graves e óbitos, além de reduzir a possibilidade de transmissão viral”, reforçou Chaúla Vizelli, coordenadora do Programa de Imunização do município.

A campanha é direcionada a 15 grupos prioritários, entre eles: idosos, crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, puérperas, pessoas com doenças crônicas, profissionais da saúde e educação, caminhoneiros e pessoas em situação de rua. Segundo o Ministério da Saúde, são 509 mil pessoas elegíveis à vacina em Campinas.

Além da vacinação, a Saúde orienta a população a manter cuidados como lavar as mãos com frequência, manter os ambientes ventilados e usar máscaras em caso de sintomas gripais, para evitar a disseminação de vírus respiratórios.