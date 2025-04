Motorista perde controle, bate e fica ferido na Zeferino Vaz

Um acidente envolvendo ao menos dois veículos na manhã desta quarta-feira (9) deixou uma pessoa gravemente ferida e causou congestionamento de 4 quilômetros na Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), em Campinas. Segundo a concessionária Rota das Bandeiras, o caso foi registrado por volta das 8h10, no km 115, sentido sul, próximo ao acesso a Barão Geraldo.

De acordo com a dinâmica informada, o motorista de um Peugeot perdeu o controle do carro enquanto trafegava pela faixa 1, acabou colidindo com outro carro e bateu contra a defensa metálica no canteiro central. As causas do acidente ainda serão apuradas.

A faixa da esquerda precisou ser interditada, gerando lentidão do km 119 ao 115. Equipes de resgate da concessionária e do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento à vítima, que foi encaminhada com ferimentos graves a um hospital da região.

De acordo com a Rotas da Bandeiras, o trânsito já foi liberado no trecho do acidente.