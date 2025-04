Faculdade oferece assistência para declaração do Imposto de Renda

A Faculdade Anhanguera realizará um mutirão gratuito para ajudar os contribuintes no preenchimento da declaração do Imposto de Renda 2025. A ação acontecerá em diversas unidades, atendendo regiões de Campinas e Valinhos, com o suporte de alunos e professores do curso de Ciências Contábeis.

Em Campinas:

Unidade Taquaral: Os atendimentos iniciarão em 11 de abril , das 19h às 22h , e seguirão até 31 de maio .

Os atendimentos iniciarão em , das , e seguirão até . Unidade John Boyd Dunlop: Dois plantões estão agendados para os dias 7 e 8 de maio, das 18h às 21h.

Em Valinhos:

O suporte será oferecido nos dias 14, 28 e 29 de abril e nos dias 26 e 27 de maio, das 19h30 às 21h30, no Laboratório de Informática 1.

Os interessados devem comparecer à instituição munidos dos seguintes documentos essenciais para o preenchimento do IR:

Documentos pessoais: RG, CPF, comprovante de residência e dados bancários.

RG, CPF, comprovante de residência e dados bancários. Informe de rendimentos: do trabalho (CLT, autônomo ou pró-labore de sócio);

do trabalho (CLT, autônomo ou pró-labore de sócio); Documentos dos dependentes: CPF obrigatório.

CPF obrigatório. Informes financeiros: rendimentos de aplicações ou extrato bancário.

rendimentos de aplicações ou extrato bancário. Comprovantes de despesas médicas: com nome, endereço, CPF ou CNPJ do prestador e data;

com nome, endereço, CPF ou CNPJ do prestador e data; Comprovantes de despesas com ensino;

Extratos de Previdência Privada;

Documentação dos Planos de Saúde;

Documentação de imóveis e veículos (inclusive financiados);

(inclusive financiados); Recibos de pagamento ou de aluguel;

Recibos de doações;

Contrato social das empresas, se for sócio;

se for sócio; Documentação de consórcios;

Extrato do carnê-leão, para autônomos;

para autônomos; Informações de ganho de capital, conforme importado do GCAP, em caso de venda de bens no ano de 2024.

A participação no mutirão é uma excelente oportunidade para que os contribuintes regularizem sua situação fiscal com o apoio de profissionais qualificados, garantindo maior segurança e transparência na declaração do Imposto de Renda.