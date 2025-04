Campo Grande recebe etapa do Circuito de Corridas dos Distritos

A região do Campo Grande, em Campinas, recebe neste domingo (13) a 2ª etapa do Circuito de Corridas dos Distritos, com percurso de seis quilômetros. A largada será às 7h30, na Praça João Amazonas, e as inscrições seguem abertas até a próxima quinta-feira (10), pelo site [clique aqui], com taxa de R$ 66.

Promovido pela Secretaria de Esportes e Lazer, o circuito tem como objetivo levar provas de rua às diversas regiões da cidade. Os atletas inscritos deverão retirar os kits de participação no sábado (12), das 13h às 17h, na Casa dos Congelados, localizada na Rua Dr. Osvaldo Cruz, 137, no Jardim Nossa Senhora Auxiliadora.

Neste ano, os participantes que completarem as seis etapas do circuito concorrem a uma premiação extra de R$ 5 mil, distribuída por sorteio ao final da última etapa, programada para Joaquim Egídio, em 23 de novembro. Serão sorteados dez cupons de R$ 500 entre os atletas que concluírem todas as provas.