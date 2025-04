Cubano é preso em Viracopos com cocaína líquida na bagagem

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na manhã desta quarta-feira (9), um jovem cubano de 19 anos que tentava embarcar para a Europa com 12 frascos contendo cocaína diluída em meio líquido. A abordagem ocorreu durante fiscalização no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), como parte da Operação Shield.

O suspeito chegou a Campinas em voo proveniente de Belém (PA) e tinha como destino final a cidade de Orly, na França. A droga foi localizada dentro da mala despachada pelo passageiro, após verificação dos agentes federais no Terminal de Passageiros.

A Operação Shield é uma ação anual da Polícia Federal voltada à repressão de atos ilícitos na aviação civil, com foco no tráfico nacional e internacional de drogas. Iniciada em 1º de janeiro deste ano, a operação segue até 31 de dezembro de 2025, com reforço nos principais aeroportos do país.

O homem foi autuado por tráfico interestadual e internacional de drogas, crime cuja pena pode chegar a 25 anos de prisão. Ele permanece à disposição da Justiça Federal.