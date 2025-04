Cinco são presos com 20 quilos de cocaína na Dom Pedro

Uma operação da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Americana resultou na prisão de cinco pessoas e na apreensão de 20,2 quilos de cocaína na tarde desta terça-feira (8), no quilômetro 143 da Rodovia Dom Pedro I (SP-065), em Campinas.

A ação, batizada de Operação Castelhanos, interceptou um Volkswagen Polo com cinco ocupantes, sendo três homens e duas mulheres. Entre os presos estão quatro bolivianos, incluindo um motorista de aplicativo de 48 anos, e uma brasileira de 28 anos, identificada como empresária.

Durante a abordagem, os policiais encontraram 20 tijolos de cocaína, cinco celulares e uma caderneta com anotações contábeis. O grupo foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico e encaminhado à cadeia pública, onde aguardam audiência de custódia.

A Polícia Civil segue com as investigações para apurar a origem e o destino da droga, além de possíveis conexões com outros núcleos criminosos na região.