Tempo muda e pode trazer chuvas a partir desta quarta-feira

A quarta-feira (9) começou com céu nublado e temperaturas em torno de 19°C na Região Metropolitana de Campinas (RMC). Segundo o Cepagri da Unicamp, uma área de baixa pressão que se formou no Sul do país já influencia o clima no estado de São Paulo, provocando instabilidade e risco de chuvas ao longo do dia.

A previsão aponta que as chuvas podem ocorrer a qualquer momento, com maior probabilidade entre o fim da manhã e o início da tarde. Há chance de chuvas moderadas a fortes e também de temporais entre a tarde e a noite, com possibilidade de rajadas de vento superiores a 60 km/h.

A temperatura máxima prevista é de 28°C, e o dia deve seguir com céu parcialmente nublado a nublado, com vários momentos de precipitação, inclusive de forma recorrente e com possibilidade de ventos intensos.

A Defesa Civil recomenda atenção, especialmente em áreas de risco para alagamentos e queda de galhos ou árvores.