Com R$ 340 bi do PIB de SP, turismo discute o setor em Campinas

Campinas sedia, nesta quarta e quinta-feira, a 47ª edição da Abav TravelSP, feira voltada ao setor de turismo que será realizada no Royal Palm Hall. O evento, promovido pelo capítulo paulista da Associação Brasileira das Agências de Viagens, terá 5 mil metros quadrados de área expositiva, um crescimento de 40% em relação ao ano anterior.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Com foco nos agentes de viagens do interior de São Paulo — região considerada o segundo maior polo emissor de turismo do Brasil, atrás apenas da capital paulista e à frente do Rio de Janeiro —, a feira traz novidades de operadoras, destinos turísticos, companhias aéreas e prestadores de serviços do setor.

O evento ocorre em um momento de expectativa de crescimento para o turismo no Estado de São Paulo. Segundo o Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), o setor deve movimentar em 2025 cerca de R$ 340 bilhões no PIB estadual, com alta de 3,65% e geração de 33 mil empregos diretos. A previsão é de que 51 milhões de turistas circulem no estado ao longo do ano.

Entre os destinos nacionais presentes, estão os estados do Nordeste, além de cidades como Campinas, Campos do Jordão, Andradas, Foz do Iguaçu e São Luís. Já no cenário internacional, os Estados Unidos terão espaço exclusivo, com participação de destinos como Disney, Kissimmee e Visit Florida. O país espera receber mais de 2 milhões de turistas brasileiros em 2025, número que pode ultrapassar 2,3 milhões em 2026, segundo projeção do Escritório Nacional de Turismo dos EUA.

A programação inclui painéis e palestras na parte da manhã, com a feira aberta à visitação das 14h às 19h. O evento também mantém ações voltadas à sustentabilidade, como a neutralização de carbono e a doação de materiais de estandes, que serão reaproveitados pelo Grupo Primavera, instituição que atende crianças e adolescentes do Jardim São Marcos, em Campinas.

A entrada é gratuita e restrita a profissionais do setor, mediante inscrição no site www.abavtravelsp.com.br.