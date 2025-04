Mostra recupera antigo convento na Ponte Preta

A Casa de Nossa Senhora, um imóvel histórico da Ponte Preta que já abrigou um convento e ficou anos sem uso, volta a abrir as portas ao público a partir desta sexta-feira (11), com a realização da edição 2025 da mostra Campinas Decor. A iniciativa recuperou o prédio, construído em uma área tradicional de Campinas, e adaptou seus cômodos para receber ambientes assinados por arquitetos e designers da região.

O imóvel, de valor simbólico e arquitetônico, foi restaurado com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo do município. A mostra segue até 8 de junho e ocupará todos os espaços da construção, divididos em 45 ambientes projetados com diferentes propostas de interiores, iluminação e paisagismo.

Embora o evento tenha como tema deste ano "Raízes", com foco em memória afetiva e tecnologia, o que chama atenção é o uso do casarão — até então fechado — como sede da exposição. Para os organizadores, o resgate do prédio ajuda a mostrar que espaços públicos e privados desativados podem ter novo uso e seguir contribuindo com a paisagem urbana e a preservação da história.

O imóvel fica na Rua Bernardo de Souza Campos, 42, na Praça Dom Barreto. O prédio, que abrigava religiosas, passa agora a receber visitação da população e pode voltar a fazer parte da vida ativa da cidade, ao menos temporariamente.

A organização espera até 35 mil visitantes durante os dois meses de funcionamento da mostra. Os ingressos variam conforme o tipo (meia-entrada, combo familiar, passaporte ou ingresso social) e podem ser comprados no local ou pelo site campinasdecor.com.br.

SERVIÇO