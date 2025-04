Abobrinha sobe mais de 50% e lidera alta de preços na Ceasa

A abobrinha brasileira teve aumento de 50,2% no preço entre os dias 31 de março e 7 de abril de 2025, conforme dados divulgados no Sacolômetro, levantamento semanal da Ceasa Campinas. O quilo passou de R$3,33 para R$5,00, liderando a lista de produtos hortifrutigranjeiros com maior valorização no período.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Outros itens que apresentaram altas expressivas foram o tomate Débora, que subiu 20%, atingindo R$9,00 o quilo, e o pimentão verde, com variação de 25%, comercializado a R$4,55. A berinjela teve aumento de 16,5%, cotada a R$3,18, enquanto a acelga foi a folha com maior reajuste, subindo 14,2%.

No setor de frutas, o destaque de alta foi o maracujá azedo, que passou a custar R$6,82 o quilo, com alta de 7,2%. Já a uva niágara teve queda de 5,5%, vendida a R$10,40 o quilo, e a banana-nanica manteve o valor estável, a R$3,00 o quilo.

Entre os produtos que ficaram mais baratos, a batata ágatha caiu 18,2%, passando de R$4,40 para R$3,60 o quilo. O chuchu também teve redução de 18,2%, vendido a R$2,25 o quilo, enquanto a melancia graúda apresentou queda de 6,7%, chegando a R$2,80 o quilo. A alface crespa recuou 8,3%, e a rúcula se manteve estável, a R$7,14 o quilo.

No mercado de ovos, o ovo de codorna subiu 15,4%, de R$6,50 para R$7,50 (2,5 dúzias). Já os ovos brancos e vermelhos mantiveram os preços em R$245,00 e R$265,00 a caixa com 30 dúzias, respectivamente.

O Sacolômetro é divulgado semanalmente pela Ceasa Campinas e serve como ferramenta de transparência e planejamento para consumidores, comerciantes e produtores. “É uma ação simples, mas que leva informação para auxiliar nas decisões do mercado”, explicou Walquyria Majeveski, presidente da Ceasa.